La Junta concede tres unidades portátiles para la actividad física para Juzbado, La Vellés y Aldealengua

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes la resolución por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de subvenciones en especie mediante la entrega de veinte unidades portátiles destinadas a la actividad física relacionadas con entornos saludables, rutas o circuitos saludables en el marco de la financiación de los Fondos Europeos Next Generation-EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: ‘Promoción de la actividad física y la salud en zonas despobladas’.

Mediante esta resolución se llevará a cabo el suministro e instalación de veinte unidades de equipamiento deportivo portátil, con material de ejercicio físico, en las veinte entidades locales beneficiarias con población inferior a 20.000 habitantes de Castilla y León. Entre ellas se encuentran los municipios salmantinos de Juzbado, La Vellés y Aldealengua.

El coste total de estas subvenciones que ahora se resuelven es de 600.000 euros y cuenta con la financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Next Generation de la Unión Europea.

Cada uno de los veinte municipios beneficiarios recibirá una de estas unidades de equipamiento deportivo cuyo objetivo es evitar el sedentarismo en el ámbito rural. El suministro y la instalación de estos centros de actividad física portátiles con material de ejercicio físico propio, impulsa, además, condiciones que hagan más atractiva la residencia y la permanencia en zonas despobladas,

Esta actuación supone la mejora de las instalaciones deportivas, permitiendo unas condiciones de vida más saludables. Asimismo, el desarrollo de actividades en torno a los equipamientos y la necesidad de que los mismos estén vinculados a rutas y circuitos saludables promovidos por los municipios beneficiarios, impulsan su actividad económica con la posible contratación de monitores deportivos y con la instalación de empresas que presten servicios deportivos en los mismos.