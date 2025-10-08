La Junta declara el peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha declarado una nueva época de peligro medio de incendios forestales en la comunidad que restringe las actividades permitidas en el campo. Así, esta declaración que se extenderá desde el 13 hasta el 31 de octubre pone en suspenso las autorizaciones y comunicaciones de quema de vegetación y restos vegetales.

A esta restricción específica se suman las actividades que no están permitidas con carácter general durante todo el año, como la quema de rastrojos; el lanzamiento de cohetes o artefactos con fuego (salvo permiso específico); tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo; encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras; quema al aire libre de basureros, vertederos o cualquier acumulación de residuos de cualquier tipo; arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles, mecheros; aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del operativo de lucha contra los incendios forestales y hacer hogueras y fogatas salvo las excepciones contempladas en la orden de la Consejería y con autorización previa.