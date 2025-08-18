La Junta destinará más de 100 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios

Vecinos y personal forestal de Busnadiego y Piedras Albas (Lucillo, León) se afanan intentando parar el incendio que amenaza los pueblos

La Junta de Castilla y León ha anunciado este lunes que aprobará en un Consejo de Gobierno extraordinario, que se celebrará el próximo miércoles 20 de agosto, un crédito inicial de 100 millones de euros para la recuperación de las áreas devastadas por los recientes incendios.

Según ha informado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras una reunión de varios miembros del Gobierno autonómico, este acuerdo incluirá medidas urgentes de apoyo y recuperación para mitigar los graves daños materiales. La Junta ha priorizado la atención a la población, la extinción de los fuegos y, en paralelo, la preparación de esta fase de reconstrucción.

Los fondos se destinarán a varias áreas críticas:

Reparación de daños : Se cubrirá la reparación de viviendas y enseres, se compensará a las empresas afectadas y se asumirán los costes derivados de los desalojos. También se apoyará a los municipios, incluyendo los gastos de aquellos que han acogido a personas desplazadas.

Recuperación medioambiental : Se han previsto inversiones para la recuperación de bienes públicos y privados dañados, así como para la reforestación de las zonas afectadas. Además, se creará un programa específico para la recuperación de Las Médulas en El Bierzo (León).

Acciones inmediatas: Ya se han puesto en marcha medidas como el desescombro de viviendas, el abastecimiento de agua y alimentos para el ganado, y el suministro de agua potable en los municipios donde los vecinos ya han comenzado a regresar.

Fernández Carriedo ha señalado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, informará personalmente sobre el contenido del acuerdo el próximo miércoles y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico de mantener a la población informada sobre la evolución de los incendios y las medidas de apoyo.