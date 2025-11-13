La Junta entregará a Salamanca dos bulldozer y una autobomba para prevenir los incendios forestales

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado ayudas por un valor de 10 millones de euros para las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León con fin de dotarlas de maquinaria y herramientas para la prevención de incendios forestales.

Así, Salamanca recibirá maquinaria para la prevención por un valor de 1.282.061 euros que servirán para la adquisición de dos bulldozer, una autobomba forestal pesada, una plataforma móvil adaptada para bulldozer y maquinaria y herramientas para la prevención como motosierras, desbrozadoras o batefuegos.

Esta medida responde al compromiso expresado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su reunión del pasado 12 de septiembre con los presidentes de las diputaciones provinciales. En dicha reunión, Fernández Mañueco anunció la voluntad del Gobierno Autonómico de conceder subvenciones directas para que las diputaciones puedan adquirir maquinaria pesada como bulldozers y motoniveladoras, esenciales para facilitar tanto la apertura de cortafuegos y acceso en labores de extinción como la limpieza preventiva de montes y la creación de anillos de seguridad en torno a los municipios.

El Decreto-Ley 2/2025 aprobado por la Junta de Castilla y León el 23 de octubre recogió normativamente este compromiso, concretamente en su Disposición adicional tercera, a la que el Consejo de Gobierno da rápido y eficaz cumplimiento en el día de hoy.

Además, dicha Disposición también prevé la concesión de ayudas económicas a las diputaciones provinciales para apoyar la redacción de los planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios, y para la realización de estudios técnicos de las infraestructuras hidráulicas municipales destinadas a su extinción. Esta otra concesión de ayudas, también comprometida por el presidente de la Junta, ya fue materializada con la aportación a todas las diputaciones de un total de 620.000 euros, aportación aprobada en el Consejo de Gobierno del pasado 30 de octubre a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.