La Junta financiará estos cuatro proyectos de interés turístico en Salamanca

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte otorgará subvenciones a cuatro municipios de Salamanca proyectos desarrollar proyectos de interés turístico y de mejora de la señalización para impulsar la dinamización del turismo en Castilla y León. La resolución, que se ha publicado este martes en el BOCyL, incluye cuatro proyectos que recibirán un total de 548.983,36 euros. El objetivo de la Junta en esta convocatoria es apostar por proyectos de mejora de la señalización turística, que faciliten la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes recursos y destinos a los visitantes en todo el territorio castellano y leonés.

En la resolución se recoge además el listado de los municipios que quedan fuera por no llegar a los puntos mínimos requeridos. En Salamanca son un total de 38 proyectos. Sí recibirán subvención San Martín del Castañar, Ciudad Rodrigo, Aldeadávila de la Ribera y Santa Marta de Tormes.

El Ayuntamiento de San Martín del Castañar recibirá 148.000 euros para el proyecto ‘Refugios del Castañar’ que prevé una inversión de 185.000 euros. El ayuntamiento de Ciudad Rodrigo recibirá 168.854,19 euros para la rehabilitación del palacio de la Marquesa de Cartago para su uso turístico. El coste total de proyecto es de 249 445 euros. Por su parte, Aldeadávila de la Ribera instalará un columpio, banco gigante y acondicionará la zona del mirador del Lastrón. Para ello recibirán una subvención de 63.274,97 euros de un coste total de 79.093,71 euros. El cuarto municipio que recibirá una subvención es Santa Marta de Tormes por el proyecto ‘Las joyas del motor’ que recibirá 168.854,19 euros de los 250.000 de coste total del proyecto.

En total, la Junta ha concedido 2,2 millones de euros a 36 proyectos de interés turístico en toda la Comunidad. Dentro de los beneficiarios de estas subvenciones, figuran 10 ayuntamientos que se han visto afectados por los incendios forestales en la Comunidad. Son los de Mombeltrán, Burgohondo, Guisando y Las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila; Almanza, Santa Colomba de Somoza, Alija del Infantado y Vega de Espinareda, en la de León, y Puebla de Sanabria y Porto, en la de Zamora.