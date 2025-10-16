La Junta invertirá 1,8 millones de euros en la restauración de las masas forestales afectadas por los incendios

La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves, en Consejo de Gobierno, una inversión de 1.800.000 euros destinada a la contratación de actuaciones de recolección, extracción y puesta a disposición de los materiales forestales de reproducción (MFR) necesarios para las labores de restauración de las masas forestales afectadas por incendios en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Durante el verano de 2025 la Comunidad de Castilla y León ha sufrido numerosos incendios que han afectado, hasta la fecha, más de 140.000 hectáreas de superficie forestal. Si bien parte de esta superficie no es toda arbolada, la magnitud de la superficie quemada hace imprescindible realizar las acciones necesarias de restauración forestal, para lo cual debe contarse con el material forestal de reproducción (MFR) necesario para, o bien, ayudar de forma directa con el semillado de las zonas afectadas o proceder a la plantación, todo ello acompañado de otras labores complementarias destinadas a minimizar los daños y recuperar una cubierta vegetal diversa y consolidada.

Castilla y León cuenta con el Catálogo de Materiales de Base más extenso de España para la recolección de MFR de todas las especies reguladas, lo que permite, a pesar de haberse visto afectadas numerosas fuentes semilleras por el fuego, disponer de otros rodales aprobados que forman parte del catálogo en los cuales sí es posible la recolección.

Los objetivos que se persiguen son evaluar de la cosecha en los rodales semilleros, fuentes semilleras y rodales selectos, ecológicamente homólogas para la reconstrucción de las zonas afectadas, para la recolección del MFR necesario; Realizar actuaciones, si fuese necesario, referidas a tratamientos preventivos con el fin de evitar la proliferación de plagas en zonas de recolección próximas masas forestales afectadas por los incendios; Recolectar los MFR en los rodales aprobados, en la cantidad necesaria y siempre que la cosecha lo permita para la restauración de las zonas afectadas; Extraer las semillas en las instalaciones disponibles del Sequero y Vivero Forestal Central de Valladolid, bajo los estándares de calidad para mantener trazabilidad y la capacidad germinativa; Realizar los tratamientos necesarios a los MFR extraídos para su conservación y mantenimiento en óptimas condiciones para su uso definitivo en la restauración; Realizar todos los ensayos y pruebas de germinación de conformidad con las reglas ISTA (Reglas Internacionales para Análisis de Semillas), así como elaborar los registros y documentación que acredite la identidad y calidad genética de los MFR de conformidad a la legislación vigente sobre los MFR y adecuar y recuperar infraestructuras de interés general (pistas forestales, pasos de agua, cerramientos, puntos de agua, etc.) que faciliten y permitan la llegada de los medios a las zonas de recolección).

Las actuaciones a realizar serán, fundamentalmente la recogida y procesado de material forestal de reproducción, otras actuaciones relacionadas para la obtención y procesado de material forestal de reproducción (Evaluación de la cosecha; realizar todos los ensayos y pruebas de germinación; elaborar los registros y documentación que acredite la identidad y calidad genética de los MFR de conformidad a la legislación vigente sobre los MFR) y la adquisición de los medios necesarios para la recogida y procesado de material forestal de reproducción.