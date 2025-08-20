La Junta pide al Gobierno que se consideren de fuerza mayor los ERTES derivados de los incendios

El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado por la Junta de Castilla y León este miércoles ha acordado solicitar al Gobierno de España que se habiliten medidas para proteger el empleo en las zonas afectadas por los incendios. Entre las peticiones se encuentra que se consideren de fuerza mayor los ERTES tanto derivados de las situaciones generadas de forma directa por los incendios, como por aquellas pérdidas de actividad indirectamente generadas por los mismos.

Asimismo, se solicita que en los ERTES que no puedan considerarse de fuerza mayor se conceda a los trabajadores la prestación por desempleo, tengan o no cotizado el periodo mínimo y sin consumir periodo de prestación, es decir, el mismo tratamiento que para los ERTES por fuerza mayor.

En tercer lugar, se solicita que para las empresas afectadas se incrementen también las exenciones en la cotización a la Seguridad Social al 100%.

Por último, que se conceda a los autónomos la prestación por cese total o parcial de actividad sin que sea necesaria la aportación de documentos que acrediten la existencia de fuerza mayor ni acreditar el requisito de periodo mínimo de cotización.