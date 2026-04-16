La Junta revisa las instalaciones propuestas por la Diputación para acoger la Escuela de Tauromaquia de Salamanca

La Junta revisa las instalaciones propuestas por la Diputación para acoger la Escuela de Tauromaquia

El Pabellón Municipal Lazarillo de Tormes, el IES Diputación Provincial y las Aulas de Formación de la institución provincial, instalaciones propuestas por la Diputación de Salamanca, están siendo inspeccionadas durante la mañana de este jueves por los técnicos de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

Tal y como estaba previsto, los técnicos del organismo dependiente de la Junta de Castilla y León han iniciado estas comprobaciones sobre el terreno, en un proceso clave para determinar si los espacios cumplen con los requisitos exigidos para eabrir la Escuela de Tauromaquia.

Este movimiento llega tras la resolución emitida el pasado 13 de febrero de 2026 por la directora de la Agencia, en la que se decretaba la suspensión de la actividad de la escuela, así como la paralización del plazo máximo para resolver la renovación de su autorización.

Según han explicado desde la propia Agencia, esta interrupción responde a un procedimiento administrativo pendiente de regularización de las instalaciones. Durante el proceso anual de renovación, la escuela reconoció estar utilizando espacios no declarados oficialmente como propios, lo que obligó a detener tanto la tramitación como la actividad de manera temporal.

Entre esos espacios figura la plaza de toros de Alba de Tormes. Aunque la Diputación había reconocido públicamente su titularidad, el Ayuntamiento del municipio negó que dicha instalación formara parte oficialmente de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, añadiendo así un nuevo nudo al expediente.

Tras hacerse pública esta situación, la Diputación trasladó este miércoles una nueva propuesta de instalaciones a la Junta. Sin embargo, en dicha propuesta no se ha incorporado ninguna plaza de toros como instalación titular, un requisito exigido por la normativa vigente.

Durante la visita técnica han estado presentes varios responsables, entre ellos Jesús María Ortiz.