La Junta saca a licitación un contrato para el mantenimiento de 1.260 kilómetros de carreteras en Salamanca hasta 2030

La Junta de Castilla y León ha dado a conocer este martes 23 de diciembre la licitación de cinco contratos para actuar en las carreteras de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora.

Se trata de dar cobertura al mantenimiento de 4.714 kilómetros de la red autonómica en el periodo comprendido entre 2026 y 2030. De esos kilómetros, 1.260 corresponden a Salamanca, siendo la provincia en la que se acometerán mayor número de mejoras con un presupuesto de 14.010.840,00 euros.

Los contratos licitados, según fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, incluyen operaciones continuas de vigilancia, comunicaciones, actuaciones ante accidentes, vialidad invernal y mantenimiento general de todos los elementos presentes en la carretera. Asimismo, contemplan trabajos específicos orientados a garantizar la funcionalidad de cada infraestructura según su estado, necesidades y características técnicas, reforzando la seguridad y la movilidad en todas las provincias afectadas. Además, cada contrato incorpora un diseño adaptado a la realidad de su territorio.

En el caso de Burgos se atenderá la parte norte con 14.488.840,00 euros en 907 kilómetros; en León este 12.520.399,98 euros en 646 kilómetros; en Segovia 13.220.410,39 euros en 722 kilómetros; y en Zamora 13.680.816,73 euros en 1.179 kilómetros.