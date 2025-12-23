La Junta saca a licitación un contrato para el mantenimiento de 1.260 kilómetros de carreteras en Salamanca hasta 2030
Salamanca es la provincia en la que se acometerán mayor número de mejoras con un presupuesto de 14.010.840,00 euros en este periodo de cuatro años
La Junta de Castilla y León ha dado a conocer este martes 23 de diciembre la licitación de cinco contratos para actuar en las carreteras de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora.
Se trata de dar cobertura al mantenimiento de 4.714 kilómetros de la red autonómica en el periodo comprendido entre 2026 y 2030. De esos kilómetros, 1.260 corresponden a Salamanca, siendo la provincia en la que se acometerán mayor número de mejoras con un presupuesto de 14.010.840,00 euros.
Los contratos licitados, según fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, incluyen operaciones continuas de vigilancia, comunicaciones, actuaciones ante accidentes, vialidad invernal y mantenimiento general de todos los elementos presentes en la carretera. Asimismo, contemplan trabajos específicos orientados a garantizar la funcionalidad de cada infraestructura según su estado, necesidades y características técnicas, reforzando la seguridad y la movilidad en todas las provincias afectadas. Además, cada contrato incorpora un diseño adaptado a la realidad de su territorio.
En el caso de Burgos se atenderá la parte norte con 14.488.840,00 euros en 907 kilómetros; en León este 12.520.399,98 euros en 646 kilómetros; en Segovia 13.220.410,39 euros en 722 kilómetros; y en Zamora 13.680.816,73 euros en 1.179 kilómetros.
