La Junta subvencionará a los ayuntamientos que compren terrenos destinados a suelo industrial

La Junta de Castilla y León ha publicado la orden que aprueba las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes para financiar la adquisición de suelo y los gastos necesarios para su transformación en áreas industriales a realizar en la Comunidad.

Unas ayudas de las que pueden beneficiarse todos los municipios de Salamanca, excepto la capital, ya que están destinadas podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas bases los a poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

Las ayudas estarán destinadas a la adquisición de suelo para la creación o ampliación de áreas industriales o para la dotación de infraestructuras necesarias para esas áreas. Se consideran como tales, las actuaciones que precisen o no transformación urbanística para crear una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y que serán conectadas funcionalmente con la red de los servicios ya existentes.

El proyecto deberá ejecutarse en el plazo máximo de dos años a contar desde la fecha de la resolución de concesión y no podrá exceder, incluidas sus posibles modificaciones, de tres años a contar desde esa fecha.

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido de hasta un máximo del 50% del presupuesto subvencionable aprobado, determinándose el porcentaje de subvención de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la base séptima según las disponibilidades presupuestarias.

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICECYL, tiene como finalidad promover la competitividad del sistema productivo en Castilla y León, así como favorecer y dar apoyo financiero a las actuaciones dirigidas a las empresas para el fomento del desarrollo económico de la Comunidad.

El ICECYL ha venido desarrollando actuaciones de apoyo a las empresas con el objetivo de crear, potenciar y regenerar el tejido industrial de Castilla y León incidiendo positivamente en las variables socioeconómicas de su entorno geográfico.

El objetivo es crear nuevas empresas e incrementar el tamaño de las existentes, dimensionándolas de modo adecuado según el sector en el que operen y llevar a cabo reformas innovadoras e introducir nuevas tecnologías. Para ello es necesario poner en marcha programas de apoyo a los proyectos de crecimiento de nuestras empresas, con el objetivo de garantizar su competitividad y continuidad en el mercado y que les permita maximizar la generación de valor añadido y creación de empleo en Castilla y León.

En este marco, el sector industrial necesita disponer de suelo industrial que cumpla con todos los factores de calidad que reclama el mercado en los entornos rurales y en los municipios de nuestra Comunidad Autónoma.