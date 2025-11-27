El Programa CyL Digital se consolida en Salamanca con más de 21.000 usuarios y 47 centros rurales

El programa CyL Digital de la Junta de Castilla y León ha reforzado su presencia en la provincia de Salamanca, consolidando su apuesta por la capacitación digital en el medio rural. El programa cuenta ya con 47 centros asociados rurales y ha registrado a más de 21.000 usuarios en la provincia.

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, visitó este jueves el Aula Mentor del CEPA Mateo Hernández de Béjar, donde se imparte el curso 'Aplicaciones imprescindibles para tu móvil', parte de la oferta formativa gratuita del programa CyL Digital Rural.

Formación como herramienta contra la despoblación

Durante su visita, Ortega destacó que la formación gratuita en competencias digitales es una herramienta real para combatir la despoblación y garantizar oportunidades en todos los municipios. "La lucha contra la brecha digital no se resuelve con discursos, sino con aulas abiertas, profesores formando y personas aprendiendo aquello que necesitan para su día a día", afirmó el viceconsejero, subrayando que la Junta está llevando la formación "allí donde más falta hace: a nuestro medio rural".

En Béjar, la demanda de formación es alta. Solo en el último año, el Aula Mentor ha formado a 142 ciudadanos en actividades prácticas como fotografía móvil, edición de imágenes y navegación segura. A estos se suman 128 personas formadas en el Centro Asociado del Ayuntamiento de Béjar, equipado con 12 ordenadores cedidos por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Los cursos se han centrado en necesidades cotidianas, como el uso del móvil, seguridad digital, banca online y herramientas de búsqueda de empleo.

Expansión y capacidad en la provincia

La expansión del programa en Salamanca ha sido notable. De los 47 centros asociados, 43 se han adherido durante esta legislatura. Además, la Junta ha cedido ordenadores a 43 centros salmantinos, multiplicando su capacidad formativa.

En total, la provincia acumula 21.516 usuarios registrados, con 3.296 actividades impartidas y más de 34.000 asistentes. Más de 6.500 de estos asistentes proceden de centros ubicados en zonas rurales.

Ortega concluyó que la transformación digital no es exclusiva de las grandes ciudades, y que un territorio con personas formadas, conectadas y con competencias digitales es un territorio con "más oportunidades de empleo, más posibilidades de emprendimiento y más capacidad de mantener población".

La Junta complementa la red de 338 Centros Asociados en la Comunidad con iniciativas como las aulas móviles de CyL Digital, que se desplazan a pequeñas localidades sin instalaciones suficientes para llevar la formación directamente a la ciudadanía.