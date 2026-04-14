El ‘10K de Gudino’ se celebrará el próximo 1 de mayo con carácter plenamente solidario

El Ayuntamiento de Villamayor ha realizado la presunción oficial de la carrera solidaria “10K Gudino”, una cita deportiva y benéfica que tendrá lugar el próximo 1 de mayo, a las 10:00 horas, en el entorno de Gudino.

El fin principal de la carrera será fomentar el deporte en todas las edades, pero también tiene un importante carácter solidario que irá en favor de la Asociación Asperger Salamanca, como ha avanzado Salvador Juano Sánchez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villamayor. Además, en el acto de presentación también han estado las entidades colaboradoras del evento como son la Asociación de Atletas Veteranos de Salamanca y el Club de la Media Maratón de Salamanca.

El 100 por ciento de los recaudado irá destinado a la entidad mencionada anteriormente, con 10 kilómetros de carrera que se podrán realizar en diferentes tandas, en función del esfuerzo que quiera realizar cada persona con ritmos de 40, 45, 50 minutos y una hora. Asimismo, cabe destacar que habrá un recorrido paralelo de 3 kilómetros destinados a andarines y que transcurrirá por la zona.

Habrá premios para los tres primeros y primeras en las diferentes categorías, entre las que se encuentran la Senior, Master 35, Master 40, Master 45, Master 50, 55, 60, 65 y 70. Entre los premios se encuentran tablas mixtas donadas por el Café Devinos, paletas donadas por el Ayuntamiento de Villamayor y por otras empresas o comidas para dos personas.

El mismo día, también se realizarán diferentes sorteos entre los participantes que se animen a la carrera, algunas como inscripciones a otras maratones, productos donados por empresas o cuotas gratuitas en gimnasios de la provincia de Salamanca.

De este modo, Villamayor reafirma su apuesta por el deporte popular, la vida saludable y la solidaridad, invitando a vecinos del municipio y del entorno de Salamanca a disfrutar de esta cita deportiva.