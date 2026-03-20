Arranca la segunda fase de la RED PAME: "No es posible hablar de futuro en nuestros pueblos sin contar con las mujeres"

La Asociación Nordeste de Salamanca ha puesto en marcha este jueves la segunda fase de RED PAME, una iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León para fomentar el emprendimiento y la empleabilidad femenina en el medio rural. Refuerza así el papel de las mujeres como motor de desarrollo ecconómico y social en el territorio.

Durante la presentación, el presidente del grupo, Santiago Castañeda, ha señalado que "no es posible hablar de futuro en nuestros pueblos sin contar con las mujeres", que se erigen como "dinamizadoras del territorio", así como en garantes de la cohesión social y generadoras de oportunidades.

La RED PAME pondrá en marcha un sistema de atención directa en el territorio y contempla tanto el desarrollo de acciones formativas adaptadas a las necesidades del medio rural como iniciativas de promoción del trabajo de las mujeres emprendedoras.