El Ayuntamiento de La Vellés protagoniza un encuentro histórico con el Papa León XIV

El alcalde de La Vellés, acompañado por la Corporación Municipal y familiares, participó el pasado miércoles en una audiencia con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. La jornada comenzó con una emotiva Eucaristía privada ante el sepulcro de San Juan Pablo II, reforzando el carácter espiritual de una visita que busca proyectar al municipio en el ámbito internacional y reafirmar su compromiso con la justicia social y los valores humanistas.

Durante el encuentro, el alcalde entregó al Santo Padre un cofre de legumbres de La Armuña y un relieve en plata de la Virgen de la Antigua, obra de un orfebre salmantino. El Pontífice, por su parte, instó a la delegación a seguir fortaleciendo los lazos comunitarios y el desarrollo sostenible, un mensaje que sintoniza con las políticas de bienestar y cohesión territorial que el consistorio impulsa en la localidad.

La agenda oficial se completó con una recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede, donde se abordó el papel fundamental de los pequeños municipios en los retos globales. El alcalde calificó la experiencia como un hito irrepetible, agradeciendo el apoyo del obispo de Salamanca y destacando la importancia de trabajar "desde lo pequeño" por un mundo más solidario y humano.