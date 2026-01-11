La Biblioteca Pública de Villamayor, epicentro de una gran programación cultural para el primer trimestre de 2026

La concejala de cultura Doña María José García Amaro en la presentación

El Ayuntamiento de Villamayor, a través del área de cultura, ha organizado un amplio programa de actividades destinadas a los vecinos y vecinas de la localidad para así garantizar una gran oferta, diversa y accesible para todos y todas.

De este modo, se han diseñado una serie de eventos dirigidos a un público amplio, para todas las edades y gustos, incluyendo en los mismos a bebés, niños y niñas, público familiar y personas adultas, con teatro, animación, cuentacuentos y música.

Además, se quiere fomentar la participación colectiva en las actividades acercando las mismas a los más pequeños de la casa y así desarrollar el espíritu comunitario, además del desarrollo personal.

Por otro lado, el Ayuntamiento irá trabajando en los próximos meses de la mano de los centros educativos de Villamayor, en actividades que fomenten la lectura desde edades tempranas.

Desde el propio consistorio han hecho hincapié en que las actividades tendrán un formato de invitación, con aforo limitado en todas ellas, recogiéndose las mismas en la Biblioteca Pública Municipal.

A esta programación se le irán sumando otro tipo de iniciativas culturales, con los centros educativos del municipio, destinadas a la promoción de la lectura, así como se mantiene el club de lectura que tiene este centro municipal, y al que puede inscribirse cualquier persona que lo desee.

ENERO

Día 17 – 18:00 h.

Animación a la lectura: Punto de cuento (Compañía Un puntocurioso).

Destinatarios: niños y niñas de 9 meses a 3 años.

Día 20 – 18:00 h.

Animación a la lectura: Infinito amarillo (Jes Martinís).

Público infantil.

Día 21 – 19:00 h.

Teatro familiar: La bruja rechinadientes (Chloè Bird).

No apto para menores de 4 años.

Día 28 – 19:00 h.

Cuentacuentos familiar: Chiflados (Teatro de La Sonrisa).

No apto para menores de 4 años.

FEBRERO

Día 3 – 18:00 h.

Animación a la lectura: Punto de cuento (Unpuntocurioso).

Destinatarios: niños y niñas de 9 meses a 3 años.

Día 4 – 19:00 h.

Teatro familiar: Punto de cuento. Especial Carnaval (Unpuntocurioso).

Público infantil.

Día 11 – 19:00 h.

Teatro familiar: Pasito a pasazo (Eugenia Manzanera).

No apto para menores de 4 años.

Día 12 – 18:00 h.

Concierto para bebés: Magic Cóctel (Pedro Majo).

Día 25 – 19:00 h.

Animación a la lectura: El que cuenta siembra y el que escucha cosecha (Charo Jaular).

Público adulto.

MARZO

Día 3 – 18:00 h.

Animación a la lectura: Punto de cuento (Unpuntocurioso).

Destinatarios: niños y niñas de 9 meses a 3 años.

Día 4 – 19:00 h.

Teatro familiar: Muac, dos familias diferentes (Pez Luna Teatro).

No apto para menores de 4 años.

Día 11 – 19:00 h.

Teatro familiar: Rockanroleando con Tina y ritmos en el andamio (Zolopotroco Teatro).

No apto para menores de 4 años.

Día 17 – 18:00 h.

Animación a la lectura: Punto de cuento (Unpuntocurioso).

Destinatarios: niños y niñas de 9 meses a 3 años.

Día 18 – 19:00 h.

Teatro familiar: Rodar y Rodari (Simone Negrín).

No apto para menores de 4 años.

Día 25 – 19:00 h.

Actividad para adultos: Cita a ciegas.

Día 26 – 19:00 h.

