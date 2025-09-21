Cabrerizos se moviliza contra el cáncer con una gran segunda marcha solidaria

El rosa ha teñido las calles y los alrededores de Cabrerizos durante la jornada de este domingo, 21 de septiembre, en la II Marcha contra el Cáncer que ha tenido lugar en la localidad salmantina y en la que han colaborado de la mano tanto Ayuntamiento de Cabrerizos como la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca.

Un acto que ha tenido su salida desde la Plaza Mayor del municipio charro, y donde decenas de personas han marchado al unísono para aunar deporte y apoyo en pro de lucha contra una de las enfermedades más complicadas de sobrellevar, tanto para las personas que lo padecen como para los familiares.

II Marcha contra el Cáncer de Cabrerizos | Belén Hurtado

Tras reafirmar este compromiso del Ayuntamiento de Cabrerizos en el que todos los fondos irán destinados a la lucha contra el cáncer, también han tenido lugar diferentes actividades musicales y una gran paellada que ha invitado a decenas de personas para apoyar en esta causa a los pacientes oncológicos.

A raíz de este evento, la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca han recordado que están disponibles para todos los pacientes las 24 horas del día, los 365 días del año, con todo tipo de iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida las personas que padecen la enfermedad.