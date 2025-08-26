Concierto de Decai, comidas y verbenas, La Vellés despide agosto por todo lo alto

La Vellés ya calienta motores para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Hasta el 31 de agosto la localidad disfrutará de todo tipo de actividades lúdicas, deportivas y musicales animadas por las peñas y la juventud. Será este jueves cuando comenzarán las actividades de forma oficial, con la lectura del pregón, el reparto de pañoletas y la corte de honor de este año. Un acto que culminará con el pasacalles con todos los participantes disfrazados.

Verbenas, hinchables, concurso de disfraces, correpeñas, gran prix, charangas, flamenco, comidas populares, fiesta de la espuma, chocolatada, tiro con arco, … el programa diseñado por el Ayuntamiento de la localidad incluye actividades para todas las edades. Destaca dentro del programa la actuación del dúo flamenco Decai, que tendrá lugar el viernes a partir de las 23.30 horas y que está levantando gran expectación en toda la comarca. Tampoco falta en el programa la tradicional carrera de cintas para todo el pueblo, con categorías por edades y el concurso de postres con premios para los dos mejores.

Otra de las novedades es el espectáculo de animación y pirotecnia que tendrá lugar la noche del sábado por las calles de la localidad. Además, el nuevo club de aeromodelismo que se ha instalado en la localidad hará una actividad para dar a conocer lo que hacen.

Una parte importante de estas fiestas son las peñas. Según el alcalde de la localidad, Javier Marcos, unas veinte peñas con gente de todas las edades pone la nota de color y la animación en los festejos. De hecho, organizan cada año un correpeñas que les permite compartir sangría y tapas y animar la víspera del inicio de las celebraciones. Para el alcalde, estos días son especiales, ya que en verano La Vellés se llena de vida. “Sales a la calle y ves a un motón de gente, casas abiertas, … hay vida en el pueblo y más en la semana de las fiestas, que no dejan de ser una seña de identidad que reúnen a familia y amigos”.

Y a pesar de que en invierno hay menos gente en la localidad, “yo estoy contentísimo porque del entorno somos el municipio más grande y conservamos 580 vecinos. En el último año y medio hemos dado 8 ayudas a la natalidad, son ocho niños que están empadronados en La Vellés y cerca de un treinta por ciento de la población que tenemos no llegan a los 18 años. Son cifras para estar muy contentos y muy agradecidos”. Una lucha contra la despoblación que es constante, como reconoce Javier Marcos. “Claro eso exige un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para mantener una calidad de vida que le permita a la gente vivir aquí. Las necesidades cada vez son más, los recursos no crecen y si quieres dinamizar parece que no, pero los recursos son limitados”, asegura. Por eso, su objetivo desde que entró en el Ayuntamiento es “trabajar en conjunto con todas las administraciones públicas. Es un trabajo administrativo ingente para captar todos los recursos posibles que te permiten hacer cosas que te liberan de tu presupuesto”, asegura.

Iniciativas que están teniendo buena acogida entre los vecinos de la localidad. De hecho, ahora están a punto de licitar la adjudicación de un local para construir un gimnasio municipal y también se van a ejecutar obras de pavimentación, acerado y redes.

Puedes consultar aquí el programa de fiestas completo.