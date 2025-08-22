Degustación de una gran paella como celebración de las fiestas de Gomecello

Gomecello es otro de los municipios de la provincia de Salamanca que estos días se encuentra de celebración por las fiestas de la Virgen de la Esperanza.

El inicio de la programación festiva dio comienzo este pasado jueves, con actividades que se irán llevando a cabo hasta el lunes 25.

Gomecello paella

Como previa al fin de semana, este viernes a media mañana un pasacalles aportó el color y la alegría con cabezudos, mientras que a las 15:00 horas, los vecinos del pueblo se han reunido para ponerle un punto de sabor a las fiestas, con la degustación de una paella popular que ha tenido un gran ambiente, y en la que han sido mesas y mesas las que se han llenado de familiares y amigos para compartir una comida y también muchas anécdotas.

Para refrescarse por la tarde habrá juegos de agua, una ofrenda floral a la virgen y por la noche música con la orquesta Princesa.