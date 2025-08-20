Las fiestas de la Virgen de la Esperanza en Gomecello traerán cinco intensos días de celebraciones

Gomecello se prepara para vivir sus fiestas grandes en honor a la Virgen de la Esperanza, que se comenzarán el 21 de agosto por la noche con el desfile de peñas que participarán disfrazadas y acompañada de la charanga La Escala. La concejalía de Festejos ha diseñado un completo programa con actividades para todas las edades, que promete diversión, música y tradición para vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento de la localidad ha organizado un amplio programa para que sus vecinos disfruten que incluye actividades como la paella, que tendrá lugar el viernes, la ofrenda floral o las celebraciones religiosas. Un completo programa que trae novedades como el pregón de despedida de las fiestas que incluye una sorpresa y que correrá a cargo de los más jóvenes del pueblo. La alcaldesa de la localidad, Rosa Esteban también destaca la merienda compartida, una actividad que tuvo mucha aceptación entre los vecinos el año pasado y que repite este año y en la que todos llevan un plato para disfrutar juntos de una comida.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha decidido suspender los fuegos artificiales que estaban programados debido a la situación que se está dando en la provincia con los incendios forestales.

Fiesta de la espuma, color fest, magia y humor, laser combat y un tributo completan el programa festivo para los próximos días.

Gomecello

Todo ello en un municipio que tiene pendientes varios proyectos importantes como la construcción de una depuradora de aguas residuales que, según la alcaldesa, está a punto de ser licitada por la Junta de Castilla y León. Además, tiene pendientes obras en el depósito del agua ya que tendrán que renovar todo el tejado y cambiar las bombas de agua. Una obra complicada por la existencia de un nido de cigüeña. En la localidad también se ha renovado casi toda la iluminación con luces de bajo consumo.