Gomecello vive una emotiva misa y procesión en honor a la Virgen de la Esperanza

El municipio salmantino de Gomecello ha vivido una jornada llena de tradición y devoción con la celebración de la misa solemne y la posterior procesión en honor a la Virgen de la Esperanza, patrona muy querida por los vecinos este domingo.

La misa, presidida por el párroco de la localidad, tuvo lugar en la iglesia parroquial, donde se congregó una amplia representación de la comunidad. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de la Virgen de la Esperanza como símbolo de confianza y protección para el pueblo, con emotivos cánticos y oraciones dedicadas a la patrona.

Tras la misa, la procesión recorrió las calles de Gomecello, engalanadas con flores, banderines y elementos decorativos tradicionales, mientras los asistentes acompañaban con velas y estandartes la imagen de la Virgen de la Esperanza, que fue portada con gran respeto y cariño.

Para la tarde hay programado un juego por equipos y a las 22:30 horas un tributo.