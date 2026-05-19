Héctor García, del PP, nuevo alcalde de Topas

Sin sorpresas en Topas. El pleno para debatir la moción de censura ha terminado como se esperaba, con la salida del PSOE de la alcaldía y la entrada de un equipo de Gobierno nuevo con tres concejales del PP y uno de Vox. Hector García González es desde este martes el nuevo alcalde de Topas, ocupando el puesto que durante 15 años ocupó la socialista Julia Rivas, que pasa a la oposición con otros dos concejales.

Un cambio de fuerzas que se mantendrá durante el año que queda de legislatura. El nuevo alcalde ha asegurado que la moción no se ha presentado para "generar polémica ni enfrentamientos", sino que ha sido consecuencia del parón que se había dado en la gestión municipal, especialmente durante los últimos meses.

Héctor García, alcalde de Topas

También ha querido dejar claro que nunca han paralizado el pueblo y que han apoyado los proyectos que han sido buenos para el municipio, pero "aunque hemos intentado aguantar, la situación ya era insostenible".