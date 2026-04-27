Una intensa granizada produce cortes intermitentes en la A-66, a la altura de Topas

Una intensa granizada ha obligado a realizar cortes intermitentes en la A-66, a la altura de Topas, más en concreto entre los kilómetros 312 y 313, según ha indicado la Benemérita que se encuentra regulando el tráfico ante esta situación.

La tormenta que ha sumergido en un momento de agua y hielo el asfalto, ha reducido notablemente la visibilidad de los conductores que se encontraban por la zona, por lo que patrullas del puesto de Villares de la Reina y el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil se encuentran velando el lugar por la seguridad ciudadana.

De este modo, han recomendado extremar la precaución, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar cualquier tipo de desplazamiento por la zona hasta que consigan mejorar las condiciones meteorológicas.