Jonás Giménez, primera mujer telefonista del Ejército, recibe el título póstumo de Hija Predilecta de La Vellés

La Vellés ha acogido este sábado un acto donde Jonás Giménez Hernández ha sido reconocida como Hija Predilecta del municipio, título otorgado a título póstumo.

La homenajeada fue pionera en su trayectoria, al convertirse en la primera mujer en acceder al Ejército como telefonista, abriendo camino para las mujeres en las Fuerzas Armadas.

En el acto estuvieron presentes vecinos y distintas autoridades.