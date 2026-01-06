La magia de los Reyes Magos inunda las calles de La Vellés

Tras meses de espera, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente cumplieron con su promesa y recorrieron anoche las principales vías de La Vellés, dejando a su paso una estela de alegría, música y, por supuesto, una lluvia de caramelos que endulzó el camino de todos los asistentes.

El desfile, que congregó a familias enteras, destacó por la cercanía de los Reyes con los vecinos. Niños con los ojos llenos de asombro y mayores que recuperaron por unas horas la inocencia de la infancia.

Los Reyes Magos en La Vellés

Desde el ayuntamiento han destacado el buen ambiente y la convivencia ejemplar que se vivió durante todo el evento.

Tras la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar han visitado cada casa de La Vellés durante la madrugada, recompensando la espera de los más pequeños.