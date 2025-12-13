La Navidad llega a San Cristóbal de la Cuesta: adornos, encendido y un pueblo lleno de color

La Navidad va llegando poco a poco a los municipios salmantinos. En esta ocasión ha sido el turno de San Cristóbal de la Cuesta, que durante este viernes, 13 de diciembre, ha procedido a encender su árbol de navidad, el regalo y el Belén para dar por inaugurada estas fechas tan esperadas en la localidad.

Este año, además, destacan tanto el regalo gigante como el Belén, realizado con mucho mimo por el grupo de Ganchilleras de San Cristóbal que con mucho esfuerzo han logrado dar al pueblo color, además de mantener vivo el espíritu navideño y la tradición de esta época.

Todo ha arrancado este viernes, 12 de diciembre con la inauguración y encendido de los decorados en el macroparque La Armuña, pero esta no será la única actividad que se haga, sino que se ha creado una gran programación para que pequeños y grandes puedan disfrutar de la Navidad.

El próximo viernes, 19 de diciembre, se realizará un taller de portavelas navideñas en la biblioteca ‘Poeta Teófilo Méndez Polo’ con inscripción previa. El sábado, 20 de diciembre, tendrá lugar la Fiesta de la Matanza desde las 11:00 horas en la Plaza de España. Al día siguiente, el domingo, 21 de diciembre, por la mañana, se realizará el II Mercado navideño y por la tarde una actuación de magia titulada ‘Mentalismo: el poder de la mente’, para mayores de 16 años.

En Nochebuena, y como no podía ser de otra forma, Papa Noel visitará la biblioteca municipal a partir de las 12:00 y así saber si los más pequeños de la casa se han portado bien de cara a los regalos.

El sábado, 27 de diciembre, Rodrigo Cuentacuentos amenizará la mañana desde las 12:00 horas con ‘A contar ovejas’. El mismo día, se presentará el libro ‘A través de mi pluma’ de José Manuel Cabezas. El domingo, 28 de diciembre, los eventos navideños no pararán con la actuación teatral de Kamaru Teatro y su ‘Muñeco de nieve’.

De cara a 2026 también se ha preparado diferentes actividades, y es que el viernes, 2 de enero, se podrá visualizar en directo ‘La Maga’ de Diana Díaz y después descansar para el evento deportivo del sábado, 3 de enero, la Carrera Navideña que saldrá desde la plaza de España a las 16:30 horas.

El domingo, 4 de enero, habrá otro cuentacuento con temática de invierno y con un taller a cargo de Mari Ángeles en la biblioteca será el plato fuerte de la jornada para que los niños y niñas de la localidad disfruten. Por último, y para finalizar con las actividades por Navidad, la Cabalgata de Reyes pondrá el broche final a una de las épocas más esperadas del año el lunes, 5 de enero.