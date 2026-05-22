Nueve proyectos salmantinos reciben las ayudas LEADER 2023-2027 en la zona de La Armuña y Peñaranda

Nueve proyectos salmantinos están recibiendo ya las ayudas LEADER 2023-2027 en la zona de La Armuña y Peñaranda de Bracamonte.

La Asociación Nordeste de Salamanca está asumiendo la gestión recibiendo un total de 300.000 euros para seis proyectos de carácter productivo que han sido solicitados por empresas del sector agroalimentario y de servicios en Alderrubia, Castellanos de Moriscos, Negrilla de Palencia, San Cristobal de la Cuesta, Peñaranda de Bracamonte y Calzada de Valdunciel; los otros tres proyectos no productivos para la adecuación de infraestructuras deportivas y culturales han sido solicitados por los ayuntamientos de Cantalpino, Santiago de la Puebla y Calzada de Valdunciel.

Esta asociación es uno de los cinco Grupo de Acción Local (GAL) de la provincia de Salamanca que gestionan el Programa de Desarrollo Local LEADER -PEPAC 2023-2027. El presidente, Santiago Castañeda apunta que “ya tenemos aprobados 50 expedientes de ayuda del actual programa LEADER 23-27 y estos son los primeros proyectos que habiendo ejecutado y justificado las inversiones, y una vez recibidos fondos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, estamos pagando las ayudas correspondientes que en algunos casos suponen hasta el 65 % de la inversión presentada”.

Pese a tener ya comprometido más del 80 % de los fondos destinados para apoyar proyectos en este programa, mantiene abierta la línea a financiera de apoyo a proyectos productivos de microempresas con inversiones inferiores a 60.000 euros.