Las peñas recorren las calles de Villamayor entre alegría, disfrute y mucho color

Villamayor de la Armuña está viviendo de lleno una de sus fiestas más esperadas en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Si desde el 7 de mayo llevan con diferentes eventos, en esta ocasión ha sido el turno de las peñas y su tradicional pasacalles por la localidad charra, donde la diversión se ha dado cita en uno de los momentos más esperados del año.

La concentración comenzaba a las 20:30 horas, casi cayendo el día, para dar comienzo a una gran noche acompañados de sus familiares, amigos y conocidos, todo sea por el hecho de pasarlo bien y por pedirle a la patrona salud para lo que queda de año.

Más tarde, ha sido el momento de la charanga La Clave que ha amenizado la jornada festiva para así calentar motores de cara a la gran noche de este viernes, 15 de mayo, la Orquesta Tango y seguidamente Nuevo Origen.