El PSOE perderá el Ayuntamiento de Topas tras presentarse una moción de censura

El PSOE perderá la alcaldía de Topas tras presentarse una moción de censura contra la alcaldesa, Julia Rivas, por los cuatro ediles de la oposición, tres del PP y uno de Vox.

La moción se habría presentado este martes, 5 de mayo, en el Ayuntamiento de la localidad firmada por los cuatro ediles de la oposición por lo que se votará en diez días hábiles, es decir, el 19 de este mes a las 12.00 horas del mediodía, convocatoria que ya ha publicado el Ayuntamiento de la localidad en su sede electrónica.

La moción de censura pondrá fin a la cuarta legislatura como alcaldesa de Julia Rivas, que entre 2007 y 2011 fue concejal en la oposición. Durante las tres primeras logró mayoría absoluta en el Ayuntamiento, sin embargo, en esta última perdió dos concejales lo que ha hecho que gobierne en minoría. El Ayuntamiento de Topas está conformado por tres concejales para el PSOE, que obtuvo 178 votos, tres para el PP que logró 151 votos y subió uno y uno para Vox con 47 votos.