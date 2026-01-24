"La salud no se vende": éxito rotundo de la manifestación en Castellanos de Villiquera contra la implantación de una planta de biogás en el municipio

Una nueva protesta ciudadana relacionada con el biogás ha tenido en lugar en Salamanca. Esta vez ha sido el municipio de Castellanos de Villiquera el que ha acogido a sus propios vecinos y a los de los alrededores, en lo que supone otra muestra de rechazo a la implementación de las plantas de biogás. En la plaza junto al Ayuntamiento de la localidad, donde se ha desarrollado la protesta, no cabía una sola persona más. Niños, mayores, familias enteras en un mismo lugar.

A esta unión entre municipios se ha hecho referencia durante buena parte de la jornada. En el primero, David Vaquero, un vecino del lugar, ha comenzado ya su intervención, megáfono en mano, exactamente así, apelando a tal cooperación: "Esto no afecta solo a Castellanos, sino a todos los pueblos de alrededor". De ahí, que quieran mantenerse fuertes juntos.

Bocinas, silbidos, aplausos y cánticos han acompañado a cada una de las intervenciones, en ocasiones, incluso solapándose con las palabras de sus representantes. "No a la contaminación", "la salud no se vende", "llevaros la peste donde no moleste" o "el pueblo vale más que todo el biogás" son algunas de las frases que se han convertido en recurrentes.

Uno de los representantes que han querido movilizarse también por este municipio ha sido Ruper, de Cuidemos Villamayor, quien no ha querido perder la oportunidad de "solicitar a la Junta la paralización total y absoluta de estos proyectos". Sin olvidarse tampoco de llamar "al resto de partidos que lo exijan también".

Protesta ciudadana por la planta de biogas en Castellanos de Villiquera | Mateo G.J.

Ha explicado también que la implementación de la planta de biogás implica "18 puestos de trabajo en la palnta, más 50 en las obras, el tránsito de 70 camiones para trasladar el consumo de una fábrica que no para de trabajar en todo el día", con lo que ello conlleva para el municipio, "por no hablar de los problemas de salud: cefaléas, imsonio, estrés". Y, de nuevo, ha llamado a la unidad, porque "nadie está libre de esto".

Por su parte, Susana de Biogás Machacón ha asegurado que "es un gusto ver a tanta gente aquí. La unión hace la fuerza". Ha recordado que "las instituciones no están de nuestro lados", motivo por el que la ayuda tiene que ser de los unos a los otros. "No les va a resultar fácil venir a expoliarnos".

Ese ha sido el momento en el que ha querido remarcar no solo la presencia de vecinos como ella, de otros lugares, sino también procedentes de Zamora, un grupo de vecinos de El Cubo de Tierra del Vino. A ellos ha ido dedicados una gran cantidad de aplausos y más gritos. "Porque no estáis solo", asegura Susana.

También ella ha hecho mención a que "la empresas quieren presentarlas como beneficiosas y economía circular", pero que no es así y que "el secretismo con el que llegan, lo demuestra", en referencia a una de las principales quejas: sentir que no están siendo informados. Vecinos del municipio aseguran que se enteraron de este proyecto a través de la Plataforma y a pocos días de que culminara el plazo para poder presentar alegaciones.

"En el medio rural tenemos recursos para proyectos sostenibles que no nos pongan en peligro", ha defendido, justo antes de llamar de nuevo a la instituciones, porque "están para protegernos, no para las grandes empresas. Ponen en riesgo nuestra salud y ponen en riesgo nuestras vidas". "No van a arrebatarnos nuestro presente y futuro. Vamos a construirlo desde los pueblos", ha exclamado, ante unos vecinos que no han dudado en volver a jalear: "Ni en tu pueblo ni el mío", otro de los cánticos recurrentes.

Un vecino de Calzada de Vandunciel, uno de esos municipios que también notaría las consecuencias de una planta e Villares de Villaquera ("igual que Valverdón, Villares de la Reina y tantos otros"), también ha querido tomar la palabra, recordando que "no somos activistas, ni tenemos fines políticos, solo somos vecinos que nos vemos afectados por todo esto que perjudica a nuestra salud". Ha sido él quien ha explicado cómo no se enteraron de este proyecto a través de las instituciones.

"No traerá riqueza, aunque nos lo quieran hacer creer", dice quien reconoce que "estamos en una zona vulnerable", lo que les hace "estar preocupados, observamos nuestro alrededor y lo que implicaría". Especies autóctonas, el agua, una zona protegida por sus legumbres. "¿Cómo se verán afectados nuestros cultivos? No lo sabemos"; aseguran que no se ha tenido en cuenta lo suficiente lo que conlleva la planta. Por ello, apelan a los políticos (incluso se han escuchado gritos contra el alcalde del municipio en varias ocasiones) a que se rectifique y a los representante sociales "que nos escuchen y sean valientes en defendernos".

Todo esto es lo que ha llevado no solo a la protesta ciudadana de este sábado, sino también a que los vecinos den un paso adelante: una vez soltados los megáfonos, se ha explicado a los vecinos que quiere constituirse una asociación y se les ha animado a "quitarse los guantes" para escribir sus datos y unirse en nombre del pueblo.

La Plataforma Ciudadana Stop Biogás Castellanos de Villiquera. Una iniciativa vecinal "abierta, plural y pacífica ante el proyecto de implantación de una planta de biogás en el término municipal de Castellanos de Villiquera, que también afectaría a los municipios cercanos como Calzada de Valdunciel, Forfoleda, Valverdón, Aldeaseca de la Armuña, Monterrubio y Villares de la Reina". Porque quieren reivindicar el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su futuro.