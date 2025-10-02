Sorpresa en El Pedroso, Anunciación Poveda entra como concejal y es nombrada alcaldesa

Estaba claro que el Partido Popular se haría este jueves con la alcaldía de El Pedroso de la Armuña tras la renuncia del alcalde Ángel Luis Portilla, que renunció a su puesto tras resultar condenado por encañonar a un hombre. Todas las miradas apuntaban que Alejandro Salgado sería el nuevo alcalde, aunque ya había asegurado que tendría dificultades por falta de tiempo, sin embargo, en el pleno celebrado este jueves, en el que han tomado posesión las dos concejalas del Partido Popular que tenían que entrar en la Corporación ha salido como alcaldesa Anunciación Poveda. Así, la recién llegada al Ayuntamiento será la alcaldesa acompañada en sus funciones por los ediles Alejandro Salgado, Mercedes Blanco y Narciso Turrión. En el PSOE continuará María del Carmen Sánchez.

La nueva alcaldesa ha hecho un llamamiento al trabajo común y a olvidar rencillas por el bien del pueblo.