Tradicion y raíz inundan Villamayor en su XXIII Certamen Folclórico Nicomedes Castro

La tradición ha llenado Villamayor en sus fiestas patronales este domingo 17 de agosto.

Las calles del municipio, o más concretamente su plaza de España, que es la que ha servido de escenario a tal cita, se han vestido de charro en un momento en el que celebrar la raíz: XXIII Certamen Folclórico Nicomedes Castro.

Precisamente de eso va este evento, de rendir homenaje a las costumbres de la tierra, de poner en valor la raíz, de cuidar la tradición a base de lucirla con orgullo.

Así, el XXIII Certamen Folclórico Nicomedes Castro ha reunido en el municipio de Villamayor a diversas agrupaciones folclóricas, con las que mantener vivo el legado cultural de "Medes" y que es, a su vez, un broche con poderosa carga cultural para unas fiestas inolvidables.

Una jornada llena de baile y cantos, de trajes con historia, y en la que también ha habido hueco para la reivindicativa actualidad: no han faltado las menciones a los incendios que asolan las tierras que también son tradición de los allí reunidos, tanto en Salamanca, como en las provincias vecinas de Zamora y León.