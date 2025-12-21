La tradicional matanza vuelve a reunir a los vecinos de La Vellés

Este pasado sábado, La Vellés ha vuelto a ser punto de encuentro para la cultura popular con la celebración de la Fiesta de la Matanza Tradicional, una cita que ha contado con una gran acogida por parte de los vecinos.

La jornada ha servido para poner en valor una de las tradiciones más arraigadas del medio rural salmantino, acercándola a personas de todas las edades. Mayores y jóvenes participaron activamente, tanto en las labores propias de la matanza como en el ambiente festivo que se generó alrededor del tajo, compartiendo conocimientos, recuerdos y convivencia.

Desde la organización se ha querido agradecer la implicación de todos los asistentes, que hicieron posible que esta tradición siga viva y se transmita de generación en generación. La celebración reafirma el compromiso institucional y vecinal con la conservación del patrimonio cultural y gastronómico de la provincia de Salamanca.

La Fiesta de la Matanza Tradicional se consolida así como un evento destacado en el calendario local, fortaleciendo los lazos comunitarios y poniendo en valor las costumbres que forman parte de la identidad de La Vellés.