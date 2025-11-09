Las traviesas olvidadas de Cabrerizos: “Llevan muchos años y hay bastante malestar de los vecinos por la presencia de ratas”

Desde hace muchos años, los vecinos de Cabrerizos han solicitado la retirada de las traviesas situadas junto a las vías del tren, paralelas a la carretera que une Salamanca con Aldealengua, y que ha despertado las críticas de los vecinos que ven cómo año tras año no se acaban retirando.

Como ha explicado el alcalde del municipio, Claudio del Río, “el terreno es de ADIF, pero es que atrae a muchas ratas y alimañas”. Además, ha explicado que ya ha hablado con la propia empresa, cuya única respuesta ha sido que “están, de momento, limpiando otras zonas hasta que lleguen a esta”.

De este modo, desde el propio consistorio y los vecinos de la localidad han instado a ADIF a poner solución a un problema que trae suciedad al municipio, y animales como los mencionados anteriormente.