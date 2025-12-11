La Vellés abre hasta el 6 de enero su campaña de recogida de legumbres

La Vellés ha iniciado ya su tradicional recogida de legumbres solidaria que se prolongará hasta el 6 de enero. Una iniciativa con más de dos décadas de historia que cada año ayuda a quienes más lo necesitan en la provincia y que se ha consolidado como “una de las iniciativas solidarias más emblemáticas de la provincia, manteniendo intacto su espíritu participativo”, asegura el Ayuntamiento. Una acción solidaria que “a pesar de los años de peor cosecha, la respuesta ciudadana no ha dejado de crecer: en la última década, la campaña ha batido récord de kilos recogidos de manera ininterrumpida, demostrando que la generosidad de La Vellés es más fuerte que cualquier dificultad”, añaden.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Parroquia de La Vellés, del Ayuntamiento y de prácticamente todas las empresas y comercios locales, pero sigue siendo ante todo un proyecto impulsado y sostenido por sus habitantes.

La recogida estará activa hasta el 6 de enero en la parroquia de La Vellés. Cualquier persona de Salamanca o de la comarca puede colaborar donando legumbres como lenteja, garbanzo, alubia, etc., o bien realizando aportaciones económicas, que se destinarán íntegramente a la compra de producto local. Tras la festividad de Reyes, las legumbres recogidas serán entregadas a personas, familias y asociaciones de la provincia que atraviesan dificultades, contribuyendo a aliviar situaciones de necesidad en un momento especialmente sensible del año.