La Vellés celebra su fiesta de ‘Las Chitas’ con el tradicional reparto de queso

La tradición manda y en La Vellés, los días de San Blas, toca rememorar los pagos por el arrendamiento del paraje conocido como Gansinos. Una costumbre con más de cien años de antigüedad que consistía en pagar con queso y trigo el arrendamiento de las tierras comunales del paraje conocido como Gansinos. El cobro del arrendamiento se hacía con queso y trigo en el día de San Blas, lo que en la actualidad se ha convertido en una fiesta para todos los vecinos con reparto de queso incluido.

Como curiosidad, cabe destacar, que el nombre por el que se conoce a esta fiesta, ‘Las Chitas’. Se trata de la medida que se usaba para medir los pastos comunales y dividirlos. Una chita correspondía a unos 800 metros cuadrados, pero lo mas original es que para llegar a esa medida se tiene en cuenta que los pastos de Gansinos tienen capacidad para alimentar a 126 bueyes durante el año. El buey tiene cuatro patas, y cada pata, dos chitas, y de ahí surge la medida.

La Vellés, procesión de San Blas (1)