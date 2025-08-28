La Vellés da el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a San Juan Bautista

La localidad de La Vellés ha inaugurado este jueves sus fiestas en honor a San Juan Bautista con un evento que ha llenado de color y alegría la plaza del Ayuntamiento. La tarde ha comenzado con el tradicional pregón de inicio de fiestas, seguido del reparto de pañoletas entre los asistentes, marcando el inicio oficial de los festejos.

Tras el acto inaugural, un animado pasacalles ha recorrido las calles del pueblo, con numerosos vecinos y peñas participando disfrazados al ritmo de la música de la charanga. El buen ambiente ha sido protagonista, y la originalidad y el humor se han hecho patentes en los diferentes disfraces, tanto individuales como de grupo.

El evento ha culminado con la entrega de premios al mejor disfraz individual y a la mejor peña, reconociendo la creatividad y el espíritu festivo de los participantes. Como broche de oro a la jornada, la orquesta Princesa ofrecerá una actuación en la plaza Alcalde Carlos Lobato para hacer bailar a vecinos y visitantes hasta altas horas de la noche.