La tarde en La Vellés ha estado entretenida, y es que el Coro Tomás Luis de Victoria ha puesto el sazón tradicional en la parroquia de Santa Ana haciendo disfrutar con villancicos a todos los asistentes que han llenado cada uno de los bancos presentes.

Un actuación muy especial con un gran repertorio navideño en el que los cantos por estas fechas han sacado las sonrisas de los habitantes del pueblo que no han querido perderse este espectáculo en el que han sido partícipes.

La Vellés disfruta de los villancicos del Coro Tomás Luis de Victoria

La formación de la Universidad Pontifica de Salamanca ha sido el fiel reflejo de la cultura y la música en directo, además del conocimiento de hacer disfrutar a los vecinos de La Vellés de la Navidad tan esperada.

De este modo, continúa la programación navideña que tendrá lugar en el municipio salmantino, donde se darán cita diferentes eventos durante este mes.