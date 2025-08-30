La Vellés honra a San Juan Bautista con misa y procesión en un día de tradición donde no ha faltado la paella

La Vellés/Las fiestas patronales de La Vellés vivieron en la mañana de este sábado uno de sus momentos más solemnes con la celebración de la misa en honor a San Juan Bautista. La ceremonia religiosa tuvo lugar a las 12:30 horas en la iglesia parroquial y estuvo acompañada por las voces del coro Malajota Folk y el tamboril del músico Sergio Macías, que aportaron un aire tradicional a la liturgia.

Tras la eucaristía, los vecinos participaron en la procesión que recorrió las principales calles del municipio, portando la imagen del patrón en un ambiente de devoción y alegría. El recorrido, marcado por la música popular y la participación vecinal, se desarrolló bajo un día soleado que acompañó la jornada festiva.

Procesión La Vellés | Belén Hurtado

También en el municipio salmantino se ha vivido uno de los momentos más esperados de sus fiestas: la paella popular, que se ha servido a las 14:30 horas.

El evento ha reunido a vecinos y visitantes en torno a una gran comida comunitaria, donde no ha faltado el característico aroma de las paelleras gigantes ni el ambiente festivo que como cada año ha acompañado a esta cita. La organización ha puesto a disposición de los asistentes numerosas raciones de paella con el objetivo de fomentar la convivencia y el disfrute colectivo, con mesas disponibles para los comensales, aunque algunos de los asistentes han preferido llevarse la comida a sus casas.

Paella popular, La Vellés | Belén Hurtado

La cita se enmarca en el programa de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, que durante estos días llenan de actividades culturales, religiosas y de convivencia a la localidad, manteniendo vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de La Vellés.