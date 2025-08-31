Las Vellés se llena de color y alegría de la mano del Color Fest

La tarde de este domingo, La Vellés se convirtió en un estallido de color y diversión gracias al esperado Color Fest, que comenzó a las 19:00 horas. Niños, jóvenes y adultos se reunieron en el evento más vibrante de la temporada, listos para sumergirse en una experiencia llena de música, risas… y pintura por todas partes.

Los asistentes no escatimaron en creatividad: algunos optaron por gafas de bucear para protegerse mientras lanzaban polvos de colores, mientras otros se entregaban a la alegría de mancharse de pies a cabeza.

La Velles, color fest | Belén Hurtado

La mezcla de música animada y un ambiente festivo hizo que cada rincón del evento se llenara de sonrisas y momentos inolvidables.

El Color Fest no solo es una fiesta, sino también una oportunidad para que las familias compartan tiempo de calidad, se diviertan y celebren la vida con una explosión de colores que dejó a todos los presentes con ganas de más.