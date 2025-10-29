La Vellés mejora el pulmón verde del pinar de la zona de Gansinos

La Vellés ha concluido de los intensos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la parcela municipal destinada a pinar, situada en la zona conocida como Gansinos. Después de varios meses de esfuerzo, esta extensión de casi 15 hectáreas, que llevaba años sin recibir la atención adecuada, luce ahora un aspecto completamente renovado, transformándose en un recurso vital para la comunidad.

La parcela de Gansinos fue plantada de pinos hace años, pero con el tiempo había quedado densa y desatendida, comprometiendo el crecimiento saludable de los árboles y, lo que es más importante, aumentando el riesgo de incendios. "Hemos estado trabajando durante los últimos meses entresacando varios cientos de árboles," explican desde el Ayuntamiento. El resultado de esta labor permite que la parcela muestre ahora una imagen abierta y sostenible.

El Ayuntamiento tiene un objetivo claro y ambicioso a largo plazo: convertir este espacio recuperado en un área de recreo y esparcimiento para todos los vecinos.