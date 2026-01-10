La Vellés consigue recaudar 2.100 kilos de alimentos en su campaña solidaria navideña

La Vellés ha demostrado ser un pueblo muy solidario tras recoger 2.100 kilos de alimentos en la campaña navideña realizada en 2025 y 2026. Un hecho que permitirá a los más necesitados disfrutar de la generosidad y solidaridad del pueblo salmantino que se ha volcado totalmente en esta actividad.

Además de los 2.100 kilos, se suman cajas de embutido, huevos, leche y galletas, para así hacer un voluminoso paquete con el objetivo de que lleguen a numerosas familias de la provincia de Salamanca.

De este modo, el propio Ayuntamiento de La Vellés ha agradecido el trabajo y la labor de los vecinos y vecinas, además del apoyo de la parroquia y las empresas y comercios locales. También se ha hecho especial hincapié en los agricultores de la zona y todo aquel que haya aportado un pequeño grano de arena.

Asimismo, el propio consistorio ha aclarado que todos los alimentos se repartirán durante el mes de enero entre entidades sociales, asociaciones, movimientos parroquiales y colectivos volcados con la atención a las personas y familias más necesitadas de toda la provincia.

Cabe destacar que es la vigésimo segunda edición en la que se realiza esta campaña, superando con creces las anteriores. En palabras del alcalde, Javier Marcos: “Esto es un motivo más para sentirse orgulloso de ser de La Vellés. Esta campaña es un éxito absoluto, cuyo mérito es total y absolutamente de los vecinos que, un año más, demuestran saber estar a la altura de lo que exige la sociedad actual”.