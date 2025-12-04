La Vellés tendrá pirotecnia, música y tradiciones durante las celebraciones de Navidad

La Vellés ya tiene su programa de actividades para estas navidades que está diseñado para que disfrute toda la familia, sin importar la edad. Música, deporte, espectáculos, tradiciones y la esperada llegada de los Reyes Magos se repartirán desde este 6 de diciembre hasta enero.

Será este sábado, día 6 de enero, cuando las actividades arranquen con el encendido de la iluminación navideña y un espectáculo de pirotecnia que tendrá lugar en la calle Mayor de la localidad a partir de las19.00 horas. Tras el encendido de luces, se fallará el premio del concurso de decoración de fachadas organizado este año como novedad por la Corporación Municipal.

La siguiente actividad programada tendrá lugar el 14 de diciembre en la Iglesia Parroquial de santa Ana con la actuación del Coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia. Tendrá lugar a partir de las 19.00 horas.

El fin de semana siguiente traerá dos propuestas muy esperadas. El día 20 de diciembre, a las 10:00 h en el Salón Polivalente, se celebrará la matanza tradicional, recuperando así un evento que, hasta hace unas décadas, formaba parte de la cotidianidad de todas las familias de La Armuña, mientras que ese mismo día, a las 19:00 h, el mismo espacio se transformará para acoger el espectáculo de magia "Noches mágicas en Navidad", destinado a sorprender a pequeños y mayores.

El 21 de diciembre, a las 12:00 h, tendrá lugar la San Silvestre Vellesina, una prueba deportiva popular con salida desde la Calle Mayor, que celebra su tercera edición, que se organiza de forma conjunta con la Diputación de Salamanca, dentro del Circuito Provincial de Carreras Populares, y que cada año bate récord de participación, con jóvenes y mayores que acuden de toda la provincia a recorrer las calles de nuestro pueblo.

El 27 de diciembre el Salón Polivalente volverá a ser punto de encuentro con la celebración de los Quintos, organizada por la Asociación Juvenil. La información detallada del evento se facilitará próximamente, pero se trata de recuperar una antigua tradición festiva con una comida popular, música en directo, animación para todos los públicos y muchas ganas de pasarlo bien.

La despedida del año se vivirá en una noche especial: el 31 de diciembre, a partir de las 00:45 h en el Salón Polivalente, se celebrará la tradicional Fiesta de Nochevieja, que se prolongará hasta el amanecer para despedir el año 2025 y dar la bienvenida, todos juntos, al 2026.

La programación navideña culminará el 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes, que partirá del Chiringuito a las 18:00 h y finalizará con la entrega de regalos en el Salón Polivalente, uno de los momentos más esperados por los niños del municipio.