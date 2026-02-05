Villamayor acoge la exposición “Lienzos de Luz y Sombra” del 5 al 27 de febrero

Villamayor acoge del 5 al 27 de febrero la exposición “Lienzos de Luz y Sombra”, una muestra, promovida por el Centro de Láseres Pulsados, donde se dan cita 29 artistas de diferentes disciplinas que homenajean a la luz como elemento prioritario en sus obras.

La exposición podrá visitarse en la biblioteca municipal del municipio armuñçes de lunes a viernes, convirtiendo este espacio en centro no solo de arte, sino de divulgación científica y cultura.

Villamayor acoge la exposición “Lienzos de Luz y Sombra” del 5 al 27 de febrero

Con esta exhibición se podrán apreciar diferentes interpretaciones plásticas de la luz en sus múltiples dimensiones, tanto de un amanecer salmantino como del propio paisaje, retratos o composiciones abstractas. Para aquellos que quieran entender más en profundidad la obra, cada una de las mismas incluye un texto explicativo.

Así pues la exposición recorre la provincia charra, exponiéndose primero en la capital del Tormes por el Día Internacional de la Luz de la UNESCO. Además, estrecha los lazos entre el consistorio y el Centro de Láseres Pulsados del Parque Científico de Villamayor.

Villamayor acoge la exposición “Lienzos de Luz y Sombra” del 5 al 27 de febrero

Con esta efeméride, se potencia y se impulsa desde el propio Ayuntamiento las iniciativas científicas, educativas y culturales ante una muestra que puede ser visitada por personas de todas las edades.