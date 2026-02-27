Villamayor organiza este viernes una jornada para fomentar la convivencia entre generaciones

El Ayuntamiento de Villamayor ha organizado este viernes, 27 de febrero, una actividad para fortalecer los lazos entre generaciones en el municipio bajo el título de “Generaciones Unidas” y que sean partícipes del evento tanto mayores del municipio como los más pequeños de la casa.

El horario que se ha escogido será de 17:00 a 18:30 horas en el Hogar del Jubilado de Villamayor, que con la colaboración del Club Ciudad de los Niños promete ser una jornada esencial para unir diferentes vidas y compartir experiencias.

Durante la hora y media que durará el encuentro se realizarán diferentes actividades como juegos tradicionales, así como propuestas consideradas más actuales para que haya un intercambio de lo más enriquecedor.

Según ha destacado el propio Ayuntamiento de Villamayor: “La actividad permitirá que los mayores transmitan a los niños y jóvenes aquellas formas de ocio que marcaron su infancia, mientras que los más jóvenes podrán acercar a las mayores nuevas dinámicas y, en algunos casos, herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías, promoviendo un aprendizaje bidireccional y un diálogo intergeneracional necesario en la sociedad actual”.

Por último, el propio consistorio también ha destacado la “importancia de este tipo de iniciativas como instrumento de integración social y como herramienta eficaz para paliar situaciones de soledad no deseada que, en ocasiones, afectan a las personas mayores” para favorecer la convivencia y la participación ciudadana de los vecinos de la localidad.