Villamayor reúne a su gente en una gran comida popular

Villamayor de la Armuña continúa con su extenso programa de fiestas. Si ayer era el turno del recorrido de las peñas por las calles de la localidad salmantina, en esta ocasión ha sido el turno de llenar el buche.

Todo esto, precedido por la incansable banda Blocco Charro, que ha hecho disfrutar a los asistentes al ritmo de la percusión, además de acompañar en un gran recorrido al que no han faltado muchas de las peñas.

Más tarde, era el momento de la comida popular, otro de los momentos más esperados en el que cientos de personas se han acercado hasta el lugar para coger asiento y disfrutar en compañía de familiares, amigos y allegados.

Este sábado, 16 de mayo, también ha sido el turno de una gran concentración de coches clásicos, así como el encierro infantil con mini bueyes o la solemne ofrenda floral. Como no podía ser de otra forma, el gran culmen del día correrá a cargo de la música y la verbena ya de noche con la Orquesta La Reina, seguida de la discoteca Nuevo Origen.