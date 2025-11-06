De Ledesma a Peñaranda: diez colegios de Salamanca que impulsarán la creatividad y el pensamiento crítico de la mano de ‘Bibliotecas 2030’

La provincia de Salamanca se consolida como un bastión de la innovación educativa dentro de Castilla y León, al sumar diez centros seleccionados en la convocatoria ‘Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2030’ para el curso 2025-2026. Estos proyectos buscan transformar las bibliotecas escolares en auténticos centros de creatividad, pensamiento crítico y experimentación, rebasando el concepto tradicional de depósito de libros. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha recogido la resolución de la Consejería de Educación, que ha visto incrementado su presupuesto global hasta los 159.000 euros para toda la comunidad autónoma.

La Consejería de Educación ha premiado una fuerte presencia de centros rurales, reflejando el compromiso por llevar la vanguardia educativa a todo el territorio. La lista de seleccionados salmantinos incluye a colegios de la capital, como el CEIP Lazarillo de Tormes y el CEIP Santa Catalina, junto a una amplia representación de localidades pequeñas y Centros Rurales Agrupados (CRA). Entre ellos se encuentran el CRA Ribera de Cañedo de Calzada de Vandunciel, el CEIP Nuestra Señora del Carmen de Ledesma, el CRA Los Robles de Ledrada, el CEIP Virgen de la Cuesta de Miranda del Castañar, el CEIP Severiano Montero Sánchez de Peñaranda de Bracamonte, el CRA Valvanera de Santibáñez de Béjar, el CEIP Gabriel y Galán de Villoria y el CEIP Villa de Felipe II de Villoruela.

La dotación económica que recibirán estos centros salmantinos (con un máximo de 3.000 euros para los que superen los 180 alumnos y 2.000 euros para los más pequeños) se destinará a la reconfiguración de sus espacios. El compromiso de estos colegios pasa por crear espacios mutables para la innovación, la creación y el trabajo interdisciplinar, como la implementación de una radio escolar o cineclubes. Además, se exigirá la promoción de la biblioteca como un espacio inclusivo que impulse la igualdad entre géneros.

Los proyectos de las diez bibliotecas salmantinas seleccionadas deberán poner un énfasis especial en el desarrollo de competencias mediáticas. Esto implica impulsar actividades que fomenten el pensamiento crítico, la producción de contenidos, el desarrollo de habilidades transmedia y la innovación constante mediante el uso de tecnologías digitales. Esta apuesta por las ‘Bibliotecas 2030’ subraya el papel del libro y la lectura no solo como acceso al conocimiento, sino como herramienta clave para el desarrollo de un pensamiento crítico y la alfabetización mediática en los jóvenes de Salamanca.