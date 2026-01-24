Levantan las restricciones preventivas por la nieve sobre la A-66 y otras carreteras

A consecuencia de los episodios de nevadas de este viernes 23 de enero, sumado a la alerta naranja de la AEMET, la Dirección General de Tráfico estableció diferentes restricciones en múltiples carreteras. Como la A-66, desde Zamora a Plasencia, lo que afectaba a los conductores de Salamanca.

Pero ahora la DGT ha levantado dichas restricciones.

Los mayores afectados en la últimas horas resultaron ser los conductores de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto, a los que prohibía por completo la circulación. Ahora, ya pueden hacerlo.

Durante varias horas, la A-66 también vio cómo su límite de velocidad máxima descendía hasta los 60 km/h.

Lo que sí se mantiene es la prohibición de adelantar a vehículos pesados desde Salamanca a Colonia San Miguel.

En Tamames-Las Batuecas y la Peña de Francia se mantiene en rojo y con obligatoriedad de uso de cadenas. Por su parte, y como ya viene siendo habitual, Candelario se encuentra cerrado.