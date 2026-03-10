La licencia de caza y pesca de Castilla y León valdrá para otras nueve comunidades autónomas

Los pescadores y cazadores salmantinos podrán practicar la actividad en diez comunidades, incluida la de Castilla y León, gracias al nuevo convenio firmado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que permitirá expedir una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas interiores.

Las comunidades firmantes son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia. El acuerdo, que se ha publicado este martes en el BOE establece una única licencia válida para todas las comunidades con un año de validez y un coste fijo de 70 euros para las de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores.

La operatividad del sistema se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta herramienta permite un intercambio automático de información entre las administraciones y permite a los técnicos gestionar altas, bajas y verificar requisitos en tiempo real.

Esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.