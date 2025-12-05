Las licencias de caza y pesca seguirán siendo gratuitas en Castilla y León hasta 2028

Las licencias de caza y pesca, así como la emisión de certificados de profesionalidad seguirán siendo gratuitas en Castilla y León durante los próximos dos años. Por su parte, la tasa por la prestación de servicios veterinarios mantendrá su bonificación al 95 por ciento durante el mismo periodo. Así lo ha decretado la Junta de Castilla y León que hoy publica en el BOCyL la orden que prorroga estas ayudas.

Desde 2024 la tasa por las licencias de caza de las clases A y B y por la licencia de pesca quedó suprimida, siendo gratuita para todos los aficionados a estos deportes y ahora se prorroga la medida durante dos años más. La Junta motiva la decisión alegandoque la medida ha tenido un “impacto beneficioso” que está generando en el medio rural “su desarrollo económico y en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes”. De hecho, en dos años se ha duplicado el número de licencias en la comunidad.

En cuanto a la bonificación de las tasas veterinarias, establecida en un 95 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2025, la Junta ha decidido prorrogarla dos años más asegurando que “a día de hoy continúan existiendo numerosos condicionantes, como el elevado precio de las materias primas o el incremento de costes que pueden provocar las nuevas tensiones geopolíticas o las nuevas regulaciones medioambientales, que pueden afectar negativamente a la viabilidad de las explotaciones ganaderas, revirtiendo los efectos beneficiosos alcanzados con estas bonificaciones” por lo que “se entiende plenamente justificado dar continuidad a la bonificación de estas tasas durante los dos próximos ejercicios 2026 y 2027”.

Por último, añade la orden, uno de los instrumentos que se están demostrando útiles para apoyar el desarrollo económico de Castilla y León a través de la formación e inserción laboral de sus ciudadanos, a la vez que atiende la demanda existente de profesionales en determinados sectores, son los certificados de profesionalidad, que avalan que un trabajador ha adquirido un conjunto de competencias que le capacitan para el desarrollo de una actividad reconocida en el mercado laboral, facilitándoles la búsqueda o la mejora de empleo. La exención de tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicado, prevista en la disposición adicional primera de la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas, finaliza el próximo 31 de diciembre de 2025, resultando plenamente justificado extenderla hasta la finalización del ejercicio 2027.