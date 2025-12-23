Sin límite de población para pedir ayudas a bares y locales de ocio de la provincia de Salamanca en 2026

La Junta de Castilla y León ha destinado más de cinco millones de euros en su plan de ayudas a bares y centros de ocio en la provincia de Salamanca y en los centros de ocio de los pueblos.

De este modo, en 2024 y 2025, con ayudas individuales de 3.000 euros, se ha impulsado el hacer frente al reto demográfico y a la despoblación del entorno rural de la región charra y del resto de Castilla y León.

En 2024 se han concedido 2,2 millones de euros a un total de a 734 municipios con hasta 200 habitantes, mientras que en 2025 ha aumentado la cuantía hasta los 2,8 millones de euros destinados a 933 bares tras ampliarse el límite hasta los 300 habitantes.

Este programa seguirá en aumento tras anunciar la Junta de Castilla y León que para 2026 no habrá límite poblacional para así fomentar la convivencia, el apoyo vecinal y la generación de actividad.